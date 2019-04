Bizarre bijtsporen op bomen in Oisterwijk: 'Dit zijn tandafdrukken van een hond'

Drugsdumpingen en complete huishoudens vinden de boswachters helaas wel vaker terug in de natuur. Maar bomen waar de schors voor een groot deel is losgerukt en waar tientallen bijtsporen in staan, waren ook voor Luc nieuw. "Toen ik het zag, dacht ik: 'wat is hier gebeurd?'"

"Dit is waarschijnlijk een hond die in de boomstammen heeft gebeten", zegt hij. "Ik kan het niet anders verklaren, want dit zijn voor mij overduidelijk tandafdrukken." Hij kan geen ander dier bedenken die deze afdrukken achterlaat.

Tandafdrukken in de boom. Foto: Luc Roosen

'Dit zijn vechthonden'

Hij denkt dat baasjes hun hond even los laten gaan op de bomen. "Het zijn waarschijnlijk vechthonden die flink worden opgehitst en hun energie kwijt moeten" Hij hoopt dat de baasjes hun hond wel aanlijnen. "Want als zo'n beest je been grijpt, dan ben je 'm kwijt!"

Hij benadrukt dat deze manier van 'oefenen met je hond' absoluut niet de bedoeling is. "We gaan dit extra in de gaten houden en we hopen dat mensen die iets gezien hebben, zich melden."

Afdrukken in de stam. Foto: Luc Roosen

De boswachter doet nu nog geen aangifte bij de politie. "Als dit vaker voorkomt, dan wel. Maar ik hoop dat dit een incident is."