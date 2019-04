Biesboschmuseum komt met eigen escaperoom

Het Biesboschmuseum in Werkendam gaat groots uitpakken rond het herdenken en vieren van Nederland 75 jaar bevrijd en in het bijzonder de bevrijding van de Biesbosch. De plannen voor een grote expositie en een heuse escaperoom in het museum werden bekendgemaakt op het moment dat ook de vrijheid-express het Biesboschmuseum aandeed.

De vrijheid-express, die volgend jaar door heel Nederland gaat rijden, deed als proef het Biesboschmuseum al aan. Een proef om te kijken of de bedoeling van de bus ook aanslaat. “We gaan verhalen ophalen en verhalen brengen”, vertelt Niels Weitkamp van de vrijheid-express.

Escaperoom en expositie in het museum

De komst van de bus was voor het museum ook de aanleiding om de eigen plannen rond 75 jaar bevrijding in de etalage te zetten. Vanaf komende herfst tot en met mei volgend jaar zal in het museum een aparte expositie te zien zijn over de oorlogsjaren van de Biesbosch, waaronder ook een escaperoom in het museum zelf. “Het klinkt misschien populair”, zegt museumdirecteur Peter van Beek”, maar dat escapen dat werd natuurlijk ook gedaan van bezet naar bevrijd gebied. In dat opzicht heeft het echt raakvlakken met de oorlog.”



Liniecrossers

In de expositie is een grote rol weggelegd voor de liniecrossers, die tegen het einde van de oorlog de contacten onderhielden tussen het toen al bevrijdde Brabant en het nog bezette Holland. “De verschillende routes die toen gedaan zijn hebben allemaal een eigen verhaal. Dat gaat allemaal in de expositie terug komen”, zegt Van Beek.

Zelf op pad als liniecrosser in een donkere Biesbosch

Niet alleen binnenhuis wordt er van alles georganiseerd in het kader van Biesbosch 75 jaar bevrijd, ook buiten staat er nogal wat te gebeuren. “We willen met kleine bootjes ook crossings gaan varen. Nabootsen hoe dat nou is om ook ‘s avonds en ‘s nachts in het pikdonker die Biesbosch in te gaan en maar afwachten hoe dat nou is en je af te vragen waar je terecht komt met je bootje.”



Verder wil het museum alle activiteiten die zich in en rond de Biesbosch bundelen, zodat er op die manier een centraal overzicht ontstaat waar wat te doen is rond de bevrijding van de Biesbosch 75 jaar geleden.