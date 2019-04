Man gewond bij steekpartij in Roosendaal, twee mannen melden zich bij politie

Een man is donderdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Voltastraat in Roosendaal. Volgens de politie vallen de verwondingen mee. Twee mannen hebben zich na het incident bij de politie gemeld.

De man werd even voor negen uur gestoken met een mes in een huis in de Voltastraat. De politie spreekt van een conflict dat uit de hand is gelopen.

Het slachtoffer werd meerdere keren gestoken, maar volgens de politie zijn het oppervlakkige steekwonden. "Hij hoeft niet naar het ziekenhuis", aldus de politie op Twitter.