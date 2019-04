Cuijkse voetbalclub staat op tegen racisme, maar voelt zich niet gesteund door de KNVB

“Kut zwarte, bamischijf of nasibal. Dat soort uitspraken worden gewoon naar ons geroepen”, vertelt Willem de Haan (22), speler van het eerste team van SIOL. Speler Onur Zivali (21) probeert normaal de opmerkingen van zich af te laten glijden en zich op het voetbal te concentreren, maar dat is niet altijd gemakkelijk.

Buitenlanders

Voorzitter Rob Hoffman hoort ook regelmatig racistische opmerkingen. Hij lepelt zo een aantal voorbeelden op: “Een scheidsrechter die bij het oplezen van de namen zegt: hèhè, eindelijke en Nederlandse naam. Of mensen die hier binnenkomen en zeggen bij de entree: 'Ik ga niet betalen om naar een aantal buitenlanders te komen kijken'.”

“Ik zie dat het moeilijk is om mensen daar op aan te spreken,” vertelt Rob. Maar hij wil niet langer zwijgen. Hij heeft een blog geschreven waarin hij het onderwerp bespreekbaar maakt en iedereen oproept niet meer weg te kijken. "We hebben bij onze ingang ook een nieuw bord geplaatst met de tekst: We zeggen nee tegen racisme. "We laten in ieder geval zien waar we voor staan. Dat is wel het minste wat je kan doen."

KNVB

Des te zuurder is het dat hij zich niet gesteund voelt door de KNVB. Zo kreeg een teamlid van SIOL een voorwaardelijke boete van de KNVB omdat hij niet meer wilde doorspelen nadat er een racistische opmerking was gemaakt. “En wat nog het meest vreemde is, is dat diegene die het roept dan geen straf krijgt”, zegt Rob.

De KNVB laat in een reactie aan Omroep Brabant weten dat ze wel tegen racisme zijn. Ze gaan naar aanleiding van een gesprek met de voorzitter van SIOL het onderwerp op de agenda zetten van de volgende vergadering met clubs in de regio. Voor de veroordeling van de man die de racistische opmerking heeft gemaakt, zou niet genoeg bewijs zijn geweest. “Maar dat is vreemd”, zegt Rob. “Het andere team heeft gewoon in hun verklaring opgeschreven dat het zo is gebeurd.”