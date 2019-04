'Flinke klapper' op A2 bij knooppunt De Hogt, tien auto's betrokken bij ongeluk

EINDHOVEN -

Een ongeluk waarbij tien auto's betrokken zijn, zorgt vrijdagochtend rond acht uur voor een file op de snelweg A2 bij knooppunt De Hogt. Rijkswaterstaat spreekt van een 'flinke klapper'. Het ongeluk gebeurde in de richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is een rijbaan dicht. Naar verwachting is de weg om negen uur weer vrij.