Keepers UDI'19 kunnen zich opmaken voor penaltyregen, club gaat voor wereldrecord

Een record dat nog niet bestaat. “We willen dat record claimen”, legt Gerard Willems vrijdagochtend namens UDI’19 uit in het programma Wakker op Omroep Brabant radio.

Willems hoopt dat er vrijdag in totaal vijftienhonderd tot zeventienhonderdvijftig penalty’s worden genomen. Meer strafschoppen dan andere clubs volgens hem in het verleden in 24 uur wisten te nemen. De in totaal achttien keepers van UDI’19 die tijdens de recordpoging in de verschillende goals staan, kunnen zich dus voorbereiden op een ware penaltystorm.

Lees verder na het audiofragment

Gerard Willems van UDI'19 over het wereldrecord penalty's nemen vrijdagavond op de velden van de voetbalclub in Uden

Om het gewenste aantal penalty’s te halen, is de tijdsdruk waarschijnlijk de cruciale factor. Reden voor de club om een strak draaiboek te maken. Willems heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

Vrijdagochtend hadden zich al 282 deelnemers aangemeld om de verschillende keepers onder vuur te nemen. De recordpoging begint om halfacht.

'Mooi feestje'

Het evenement is een manier van UDI’19, dat dit jaar het 100-jarig bestaan viert, om dit jubileum extra luister bij te zetten. Bovendien vindt deze Pasen het twintigste Easter Open, een groot internationaal jeugdvoetbaltoernooi, plaats op de velden van de voetbalclub in Uden.

“Met deze recordpoging kunnen we samen een mooi feestje maken”, zegt Willems. Of de keepers die vrijdag al die penalty’s om de oren krijgen ook in termen van 'een feestje' denken, is natuurlijk de vraag.