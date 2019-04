Michael van Gerwen terug aan de kop: 'Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen'

Michael van Gerwen is terug aan de kop van de Premier League. In een rechtstreeks duel om de eerste plek versloeg hij donderdagavond Rob Cross met 8-2. "Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen."

Van Gerwen is bezig aan zijn zevende Premier League en steeds eindigde de Vlijmenaar op de eerste plaats van de competitie. "Daarom was deze wedstrijd zo belangrijk van mij. Ik wilde Rob van de koppositie duwen. Het voelt geweldig om weer bovenaan te staan", aldus Mighty Mike.

Kijk naar de beslissende pijlen. De tekst gaat daaronder verder.

De inwoner van Vlijmen sprak tegen media-afdeling van dartsbond PDC lovend over Cross. "Rob is een van mijn grootste rivalen", aldus Van Gerwen. "Hij speelde goed en was uitstekend op zijn finishes. Maar ik heb hem weinig kansen gegeven. Constant wist ik Rob onder druk te zetten en daar ben ik erg trots op."

LEES OOK: Michael van Gerwen voegt daad bij het woord en stoot Rob Cross van eerste plek in Premier League

Van Gerwen vervolgt: "Ik bleef doorgaan en heb amper fouten gemaakt. Dat voelt goed." Er zijn na de avond in Cardiff, nog vier speeldagen te gaan voor de eindstand wordt opgemaakt. De nummers één tot en met vier spelen halverwege mei in Londen om de Premier League-titel. Van Gerwen is bijna zeker van een plek op de finaleavond.

Tijdens het paasweekend is het dartscircus te vinden in München. Daar wordt de German Darts Grand Prix gespeeld. Van Gerwen is van de partij en is de grootste kanshebber om de eindzege in Duitsland.