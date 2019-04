Nep-zebrapaden in Nistelrode verdwijnen: 'Het ziet er leuk uit, maar ze zijn wel gevaarlijk'

Het was wellicht een variant op het oer-Hollandse poldermodel. De 'zebrapaden' in Nistelrode, die toch geen echte zebrapaden zijn. De twee oversteekplaatsen, bij Van Tilburg, geven de voetganger het idee van voorrang, terwijl het niet die status heeft. Het zogenaamde ‘shared space’-gebied geeft namelijk gelijke rechten voor alle verkeersdeelnemers.

Verwarring zorgt voor 'levensgevaarlijke' situatie

Dus is er vaak verwarring tussen voetgangers, fietsers en automobilisten over de vraag wie er nu voorrang heeft. Veilig Verkeer Nederland noemde het eerder zelfs al 'een levensgevaarlijke' situatie. De gemeente Bernheze is overstag en heeft aangekondigd de twee oversteekplaatsen weer te gaan vervangen door 'ouderwetse' zebrapaden.

Soms stoppen de auto's, soms niet

Annie, Bets en Sjannie, -drie wandelende vriendinnen uit Nistelrode-, zijn er eensgezind blij mee. "Deze situatie hier is nu nog heel verwarrend. Soms stoppen de auto's, maar soms ook niet en rijden ze gewoon door. Want het is geen echt zebrapad. Het is wel beter dat het nu weer echte zebrapaden worden. Het is hier door de bezoekers van Van Tilburg vaak hartstikke druk. Dus is het goed dat dit weer aangepakt gaat worden."