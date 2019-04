Meerdere gewonden bij botsingen op A59 bij Waspik

Op de snelweg A59 ter hoogte van Waspik zijn meerdere gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Eén betrokkene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Minstens twee andere slachtoffers werden ook met ambulances weggebracht.

Volgens een getuige reed een busje achterop een auto. Een meter of honderd daarachter reed een busje achterop een ander busje. Het voorste busje zou daarbij tegen een vrachtwagen zijn aangedrukt.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Raamsdonksveer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Achter het ongeluk ontstond een file. Volgens de ANWB hebben automobilisten een klein uur vertraging.

De A59 is niet de enige weg waar het druk is deze Goede Vrijdag. Ook op de A2 is het bijvoorbeeld druk.



