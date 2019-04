Wat bloed armer maar een game character rijker! Studenten doneren bloed in Tilburg

Ze krijgen daar een character voor terug voor in het spel League of Legends. Leuk, zeggen ze, maar het gaf niet de doorslag. "Je doet het vooral vanuit je eigen hart en het is mooi dat we nu met een groep kunnen doneren."



'Bloed doneren net een stapje verder'

De 22-jarige Joost van den Akker is een van de studenten die vrijdag voor het eerst bij de bloedbank komt. Orgaandonor was hij al, maar zijn bloed hield hij nog voor zichzelf. "Ja, goede vraag eigenlijk waarom ik hier nog niet eerder zat. Misschien was bloed doneren dan net weer een stapje verder, of zo en als je dan nu met een groep gaat, is de drempel wat lager om tóch te gaan doneren."



Hij ondergaat vrijdag de testjes en luistert aandachtig naar de uitleg. "Er is een groot tekort aan donoren en nu deze actie echt gericht is op e-sporters, vind ik het mooi dat we vanuit de studentenvereniging kunnen doneren", legt hij uit terwijl er drie buisjes bloed worden afgetapt.



Of het krijgen van een character in League of Legends hem ook niet een beetje over de streep heeft getrokken? "Nee, ik speel het spel eigenlijk niet!"







Jong, vers bloed

De bloedbank is gericht op zoek naar jonge donoren onder de 35 jaar. Volgens Merlijn van Hasselt van bloedbank Sanquin zijn er op dit moment 330.000 bloeddonoren in Nederland. Zeventig procent hiervan is vrouw en die zijn gemiddeld 40 jaar oud.



"Dat bloed kun je uitstekend gebruiken maar we moeten ook naar de lange termijn kijken en dan is het handig om nu meer jonge mensen aan te trekken", legt hij uit. Maar dat betekent volgens Van Hasselt niet dat andere mensen niet welkom zijn bij de bloedbank. "Als je een gezonde levensstijl hebt, je fit voelt, ouder bent dan 18 jaar en jonger dan 69, dan ben je een geschikte donor."



Joost mag vrijdag nog geen bloed doneren. De eerste keer dat je bij een bloedbank komt, wordt je bloed getest. Als je alle testen een positieve uitslag hebben, wordt je opgeroepen.



'Ik ben nu gezond, dus waarom niet'

Iemand die vrijdag wél in de stoel mag gaan liggen om haar bloed af te geven, is de 21-jarige studente Josje Verwegen. De Tilburgse studente heeft al vaker bloed gedoneerd en voor haar zijn de bezoekjes aan de bloedbank dus routine. "Als ik zelf een keer aangereden word, zou ik ook blij zijn als er op dat moment bloed voor mij is", zegt ze. "Ik ben nu gezond dus het is een kleine moeite om hier even een half uurtje te gaan liggen", legt ze uit.



"Dat ik er nu iets voor terugkrijg voor bij mijn spel is mooi meegenomen en ik denk dat het voor veel mensen de laatste push is om te overwegen bloed te doneren."

My First Blood

In de game League of Legends vechten twee groepen tegen elkaar. De speler die als eerste afvalt, is ‘the first blood’. Daar haakt Sanquin op in: met de actie My First Blood. Gamers kunnen hun bloed laten testen en bloeddonor worden. In ruil daarvoor krijgen ze een code waarmee ze een poppetje kunnen kiezen voor in het spel.