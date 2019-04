Dubbele dreun voor Helmond Sport tegen Sparta, keeper Jong PSV duikt op doelstang [LIVE]

De Keuken Kampioen Divisie is toe aan de 35ste speelronde. In dit liveblog volgen we de duels van de zes Brabantse clubs. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

TUSSENSTANDEN:



Sparta Rotterdam - Helmond Sport 2-0

Na zestien minuten incasseeert Helmond Sport de openingstreffer: de Spartaan Abdou Harroui tikt van dichtbij de 1-0 binnen. Enkele minuten later is de marge al verdubbeld: Lars Veldwijk reageert attent en scoort uit de rebound, 2-0.



FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 1-1

De thuisploeg breekt na 11 minuten de score open via Luuk Brouwers, 1-0. Hij kopt een hoekschop van Stefano Beltrame binnen. Amper acht minuten later komt de hekkensluiter in de Eerste Divisie op gelijke hoogte via Nick Venema.

FC Eindhoven - SC Cambuur 0-0



Go Ahead Eagles - Jong PSV 2-1

De nummer drie op de ranglijst komt al vroeg op voorsprong: in de tiende minuut maakte Richard van de Venne van dichtbij de 1-0 voor de Eagles. Veertien minuten na de 1-0 komt Jong PSV weer gelijk: het is Zakaria Aboukhlal die de bal binnen slalomt. Lang kunnen de bezoekers niet genieten van die gelijkmaker, want twaalf minuten later gaan de Eagles opnieuw aan de leiding via een vrije trap van Jeroen Veldmate. Jong PSV-keeper Mike van de Meulenhof raakt geblesseerd bij die goal nadat hij na zijn duik op de doelstang valt.



RKC Waalwijk - FC Dordrecht 0-1

Tien minuten vóór rust komen de bezoekers op 0-1 in het Mandemakers Stadion: Crysencio Summerville breekt de score open uit de rebound, 0-1.



Roda JC Kerkrade - TOP Oss 0-0

TOP Oss krijgt de beste kansen in de eerste helft, maar tot een doelpunt heeft dat nog niet geleid.





VOORAF: Statistieken en opstellingen



• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste zes wedstrijden in de Eerste Divisie (de 3-1 tegen Jong PSV). Van de overige vijf duels verloren de Bosschenaren er vier, tegen één gelijkspel.

• Jong PSV bleef in dertien van zijn laatste zeventien competitiewedstrijden ongeslagen (W9 G4 V4).

• FC Eindhoven hield in slechts twee van zijn laatste tien thuiswedstrijden de nul. In de overige acht duels incasseerden de Eindhovenaren veertien doelpunten.

• RKC Waalwijk won vier van zijn laatste zes duels in de Keuken Kampioen Divisie. Bij drie van die vier zeges scoorde de ploeg van trainer Fred Grim telkens vier keer.

• TOP Oss speelt voor de vijfde keer tegen Roda JC. De balans na vier onderlinge duels is keurig in evenwicht: twee zeges en twee nederlagen.

• Helmond Sport verloor twaalf van zijn laatste veertien competitieduels. Alleen tegen Go Ahead Eagles (1-1) en Roda JC (4-0) voorkwam de ploeg van trainer Rob Alflen een nederlaag.