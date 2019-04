FC Eindhoven verspeelt zege tegen Cambuur, doelpuntenfestijn in Waalwijk

FC Eindhoven - SC Cambuur 2-2

Na de nederlaag tegen Roda JC van vorige week leek FC Eindhoven tegen Cambuur op weg naar een belangrijke overwinning in de strijd om een plek in de play-offs. De ploeg van trainer David Nacimento hield echter maar een puntje over aan het duel.

Ruim tien minuten na rust maakte Alvin Daniels het eerste doelpunt van de wedstrijd: hij benutte een rebound na een schot van Samy Bourard. Een belangrijke voorsprong voor FC Eindhoven met het oog op de play-offs. Amper vijf minuten later was daar meteen de 2-0 voor de ploeg van Nacimento: invaller Elisha Sam was de doelpuntenmaker.

Cambuur, dat drie punten boven FC Eindhoven stond op de ranglijst, deed in de 66ste minuut wat terug via Kevin van Kippersluis. Een laat doelpunt van Sam Hendriks stond een zege van FC Eindhoven uiteindelijk in de weg: 2-2.



Sparta Rotterdam - Helmond Sport 3-1

Helmond Sport leed alweer de 23ste nederlaag van het seizoen. Na zestien minuten incasseerde de ploeg van trainer Rob Alflen de openingstreffer: de Spartaan Abdou Harroui tikte van dichtbij de 1-0 binnen. Enkele minuten later was de marge al verdubbeld: Lars Veldwijk reageerde attent en scoorde uit de rebound, 2-0. Tien minuten vóór tijd maakte Veldwijk zijn tweede van de avond en de derde van Sparta. Twee minuten vóór tijd tekende Juul Respen voor de eretreffer voor Helmond Sport.



FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 2-2

De thuisploeg brak na elf minuten de score open via Luuk Brouwers, 1-0. Hij kopte een hoekschop van Stefano Beltrame binnen. Amper acht minuten later kwam de hekkensluiter in de Eerste Divisie op gelijke hoogte via Nick Venema. Twee minuten vóór tijd zette supersub Jort van de Sande de Bossche ploeg op voorsprong met een rake kopbal: 2-1 en leek FC Den Bosch op weg naar drie punten. Toch moest de ploeg genoegen nemen met een punt na een geweldig mooie gelijkmaker van Mitchell van Rooijen.



Go Ahead Eagles - Jong PSV 2-1

Go Ahead Eagles, de nummer drie op de ranglijst, kwam al vroeg op voorsprong: in de tiende minuut maakte Richard van de Venne van dichtbij de 1-0. Veertien minuten na de 1-0 maakte Jong PSV gelijk: het was Zakaria Aboukhlal die de bal binnen slalomde. Lang konden de bezoekers niet genieten van die gelijkmaker, want twaalf minuten later ging Go Ahead opnieuw aan de leiding via een vrije trap van Jeroen Veldmate. Jong PSV-keeper Mike van de Meulenhof raakte bij die goal geblesseerd nadat hij na zijn duik op de doelstang valt. Youri Roulaux was zijn vervanger. In de tweede helft werd niet meer gescoord.



RKC Waalwijk - FC Dordrecht 4-4

Een waar spektakelstuk in het Mandemakers Stadion, waar RKC voor de vierde keer in de laatste zeven wedstrijden vier treffers produceerde. Tien minuten vóór rust kwamen de bezoekers op 0-1: Crysencio Summerville brak de score open uit de rebound, 0-1. Na een donderspeech van Grim in de rust trok Mario Bilate de stand in de tweede helft al snel gelijk met een rake kopbal op een voorzet van rechtsback Jurien Gaari. Zes minuten later gleed Stijn Spierings de 2-1 over de doellijn na een voorzet van Emil Hansson.

Na 67 minuten was het duel weer in evenwicht nadat Joel Zwarts van dichtbij scoorde: 2-2. Niet veel later stond het ineens 2-3, opnieuw door Zwarts. Een doelpunt van Jeremy Cijntje leek RKC met de 2-4 definitief over de knie te leggen, maar de thuisploeg gaf zich nog niet gewonnen: Darren Maatsen bracht de marge terug tot één: 3-4. In blessuretijd lukte het RKC alsnog een puntje over te houden aan dit duel: invaller Roland Bergkamp maakte gelijk.



Roda JC Kerkrade - TOP Oss 1-1

TOP Oss kreeg de beste kansen in de eerste helft, maar tot een doelpunt leidde dat niet. In de tweede helft drong TOP steeds meer aan, terwijl Roda JC er alles aan deed om niet te verliezen. Vlak voor tijd leek Philippe Rommens TOP aan drie punten te helpen, maar een eigen goal van verdediger Norichio Nieveld maakte die voorsprong ongedaan: 1-1.





VOORAF: Statistieken en opstellingen



• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste zes wedstrijden in de Eerste Divisie (de 3-1 tegen Jong PSV). Van de overige vijf duels verloren de Bosschenaren er vier, tegen één gelijkspel.

• Jong PSV bleef in dertien van zijn laatste zeventien competitiewedstrijden ongeslagen (W9 G4 V4).

• FC Eindhoven hield in slechts twee van zijn laatste tien thuiswedstrijden de nul. In de overige acht duels incasseerden de Eindhovenaren veertien doelpunten.

• RKC Waalwijk won vier van zijn laatste zes duels in de Keuken Kampioen Divisie. Bij drie van die vier zeges scoorde de ploeg van trainer Fred Grim telkens vier keer.

• TOP Oss speelt voor de vijfde keer tegen Roda JC. De balans na vier onderlinge duels is keurig in evenwicht: twee zeges en twee nederlagen.

• Helmond Sport verloor twaalf van zijn laatste veertien competitieduels. Alleen tegen Go Ahead Eagles (1-1) en Roda JC (4-0) voorkwam de ploeg van trainer Rob Alflen een nederlaag.