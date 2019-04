Goalgetter Frédérique Matla schiet hockeysters Den Bosch naar halve finale EHCC

De hockeysters van Den Bosch hebben zich kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de halve finale van de EHCC, de Europa Cup voor vrouwenteams. De koploper in de Hoofdklasse liep in het Wagener Stadion in Amsterdam over het Ierse Loreto HC heen: 4-0.

Uitblinker aan de kant van Den Bosch was Frédérique Matla. De spits, in de Hoofdklasse dit seizoen al goed voor zestien goals, had met drie doelpunten een groot aandeel in de zege op de kampioen van Ierland. Pleun van der Plas tekende voor de andere goal.

Eindstand al vroeg bereikt

De eindstand was al na 31 minuten bereikt. In de laatste 29 minuten hadden de Brabantse dames wel nog steeds het beste van het spel, maar was de jacht op doelpunten niet meer zo gretig als daarvoor. Zodoende liet de ploeg veel kansen onbenut en was het rendement uit de strafcorner (één goal uit negen pogingen) ronduit teleurstellend.

En de Ierse hockeyvrouwen? Die grossierden vooral in foutieve passes en kwamen nauwelijks in de Bossche cirkel. Bij Den Bosch nam Liselot van Bergen na vijftig minuten de plek in van keepster Josine Koning. Dat betekende het officiële debuut in de hoofdmacht voor de 21-jarige goalie.

Productieve maand voor Matla

Matla, die één van haar drie doelpunten maakte uit een strafcorner, had eerder deze maand ook al een hattrick gemaakt in de competitiewedstrijd bij Pinoké (1-6 zege). Dat was de eerste drieklapper uit haar hockeyloopbaan.

Kraker met Amsterdam lonkt

Den Bosch staat nu zondag in de halve finale van de EHCC. Daarin treft de ploeg van succescoach Raoul Ehren de winnaar van het duel tussen het Duitse UHC Hamburg en Amsterdam. Die wedstrijd wordt later vandaag nog gespeeld.