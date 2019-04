'Chillen' in het zwembad op de Paaspopcamping

Meer dan tweehonderd acts, zeventien podia en een tropisch weekend in het vooruitzicht. Het publiek van Paaspop stroomt vrijdag vol enthousiasme de camping ‘Paradise City’ op.

De naam Paradise City komt voort uit het feit dat de camping van Paaspop meer is dan een veld. Zo vind je er een heus tropisch zwembad. Daar wordt met dit mooie weer dankbaar gebruik van gemaakt. Vrolijke deuntjes klinken uit de speakers rondom het zwembad en er wordt een fanatiek potje volleybal gespeeld. “Dit is het beste wat er is. Een zwembad op het festival met dit weer. Waanzinnig!”, zegt een van de campinggasten.





Om vier uur ging Paaspop van start. Onder andere Nielson bijt het spits af. Andere artiesten die het publiek vrijdag zullen vermaken, zijn Scooter, De Jeugd van Tegenwoordig en Within Temptation. Er worden 30.000 bezoekers per dag verwacht.