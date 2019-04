Plonzen in zomers paasweekend, wij willen het zien!

EINDHOVEN -

Waarom ook niet, moet Hans Teeuwen vrijdag gedacht hebben. Waarom zou je niet even lekker in een opzetbadje in de tuin gaan liggen poedelen, als het weer zo uitdrukkelijk daartoe uitnodigt. Tuinsproeier erbij en het feest was compleet. Ga jij ook plonzen tijdens de zomerse paasdagen die eraan komen? Stuur ons je foto's!