Van bioscoop naar Foodhall: 19 verschillende restaurantjes in één pand

Mexicaans, sushi, Surinaams, Turks, poffertjes, noem maar op. Er is van alles te eten in de Foodhall die vrijdag officieel werd geopend. Erg opvallend is het kraampje met bitterballen en poffertjes samen. Volgens Arjan is dit het beste idee. “Breda is een bitterballenstad. Dit heb ik gehoord van de mensen rondom Breda. Zo ben ik ook op het concept gekomen. Vooral vrouwen en kinderen eten de poffertjes. Mannen gaan voor de bitterballen.”

Er worden niet zomaar bitterballen verkocht. Er is keuze uit zes verschillende soorten. "We hebben er met scampi’s en knoflook, en er zijn ook bitterballen met Zeeuws spek en eentje met chorizo. Ze worden ambachtelijk gemaakt in Zeeland.”

Biertje

Er wordt niet alleen gegeten in Breda. In de Foodhall kun je ook terecht voor een lekker fris blond biertje wat de Foodhall zelf bedacht heeft. “We wilden een verbindende factor met alle verschillende keukens", vertelt bedenker Peter Santegoed. "Daarvoor zochten we een drankje dat bij elk gerecht past en wat je ook gezamenlijk kunt delen. Dus vandaar dat we op een blond biertje uitkwamen. En welke naam is dan passender dan Casino Blond?"

In het pand komen ook de elementen van de oude Casino-bioscoop terug. De gekleurde neonletters zijn nog te zien en deze staan ook op het flesje bier. De Foodhall is zeven dagen per week geopend.