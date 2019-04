Politie arresteert negen mannen voor drugshandel

Negen mannen zijn eerder deze week opgepakt, omdat ze verdacht worden van drugshandel. Zeven van hen zitten nog vast. Zij komen uit Roosendaal en Sprundel. De politie hield de mannen voorafgaand aan de arrestaties in de gaten bij activiteiten in een loods in Etten-leur. Die loods leek een distributiecentrum voor drugshandel.

De politie spreekt over 'een criminele groepering uit Roosendaal die in het verleden al bij verschillende drugsonderzoeken bij de politie in beeld was.'



In maart en april werd al ongeveer 200 kilo drugs, waaronder hennep, hasj, amfetamine en cocaïne, onderschept.



Hennep gevonden

Afgelopen maandag viel de politie de loods aan de Penningweg in Etten-Leur binnen en hield verschillende mannen op heterdaad aan. In de loods werden meerdere zakken met hennep gevonden.

In Sprundel en Roosendaal werden ook huizen doorzocht. Daarbij zijn verschillende auto´s in beslag genomen. In Sprundel werd een 'mining farm' voor digitale valuta ontdekt. Met zo'n mining farm kun je minen, het valideren en vastleggen van betalingen met Bitcoin. Hiermee zijn Bitcoins te verdienen.