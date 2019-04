Bij RKC kunnen alle kinderen een keer het veld op met hun helden: 'Wel een beetje spannend'

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met de club”, zegt Wendy Smits, coördinator Stichting Samen RKC, die meerdere maatschappelijke projecten organiseren. “Kinderen kunnen lid worden van onze kidsclub. Op die manier kunnen ze een keer het veld oplopen met een speler van RKC of met de scheidsrechter.”

Uniek

Volgens Smits is de actie uniek. “Wij werken niet met een lotingsysteem. Iedereen komt bij ons een keer aan de beurt.” De kinderen smullen van het feit dat ze met een speler het veld mogen oplopen, al is het enthousiasme er in eerste instantie vooral omdat ze met mascotte RiKCy de leeuw op de foto mogen.

Fonkeling

Toch verschijnt er wel degelijk een fonkeling in de ogen als de kinderen met de voetballers het veld op mogen lopen. Zo ook bij keeper Jonas (7) die met Kees Heemskerk het veld op mocht lopen. Je zou zeggen dat hij zenuwachtig is, maar niets is minder waar. "Ik heb al een paar keer meegelopen, dus dat valt best mee.”

Bij Rick (8) is dat anders. Hij oogt een stuk gespannener en dat is ook het geval. “Ik vind het wel een beetje spannend, want voor mij is het wel de eerste keer."

'Leuk dat hij met mij ging praten'

Na afloop zijn Rick en Jonas dolenthousiast. ”Heel vet om mee te lopen”, zei Rick. Doelman Kees Heemskerk knoopte zelfs een gesprekje aan met Jonas. “Dat vond ik wel het hoogtepunt. Later wil ik net zo goed als hem worden. Vooral zijn reddingen vind ik erg fraai.”

Het meelopen met de spelers smaakten voor Jonas en Rick naar meer. Op de vraag of ze nog een keer mee wilden lopen met de spelers was het antwoord volmondig ja.