Verwarring over opstapplaats van pendelbussen bij Paaspop, organisatie onderzoekt klachten

Meerdere bezoekers van Paaspop hebben vrijdagavond geklaagd over de pendelbussen vanaf het festivalterrein naar station Den Bosch. Zo was niet goed aangegeven waar de opstapplaats was.

Bij het festivalterrein stonden de pendelbussen nog goed aangegeven. Maar een stukje verderop buiten het terrein ontbrak de informatievoorziening, merkte onze verslaggever op die op zoek ging naar de pendelbussen.

Verkeersbord schept verwarring

Een verkeersbord met de tekst 'bushalte'. zorgde voor verwarring. "Dit is zó onduidelijk", zegt een mevrouw. "Bedoelen ze hier nou de normale bus of de pendelbus mee?", vraagt een andere bezoeker zich af. Met het bord werd een reguliere bushalte aangegeven, waardoor de bezoekers weer een flink stuk terug moesten lopen.

De organisatie van het festival gaf op de website aan dat de pendelbus te vinden is op 'Leemputtenweg 7'. Maar nadat wij dit adres invoerden op Google Maps, kwamen we niet bij de pendelbus uit.

Organisatie onderneemt actie

Ron van Hal, woordvoerder van Paaspop: "We hebben ons best gedaan om de pendelbussen zo duidelijk mogelijk aan te geven. Er staan overal borden en we hebben het adres op de website gecommuniceerd. Maar we gaan dit meteen checken. Als blijkt dat er inderdaad onduidelijkheid ontstaat voor onze bezoekers, dan gaan we daar direct iets aan doen."

Gezellige buschauffeur

Verdwaalde bezoekers die uiteindelijk bij de opstapplaats arriveerden, kregen vervolgens wel te maken met Dave, een gezellige buschauffeur, die met carnavalsmuziek en een grote glimlach op de festivalgangers stond te wachten. Dat maakte de speurtocht naar de opstapplaats toch een beetje goed.

Locatie pendelbus

Voor de locatie van de pendelbus volg je de borden 'KISS & RIDE'. Deze borden leiden je tot een grote parkeerplaats. Hier stopt de pendelbus.