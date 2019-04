Zaalvoetballers van FC Eindhoven opnieuw oppermachtig in bekerfinale

De zaalvoetballers van FC Eindhoven hebben vrijdagavond met overmacht de KNVB-beker gewonnen. In Rotterdam was de ploeg met 5-2 te sterk voor Groene Ster.

FC Eindhoven stond voor de zesde keer in de bekerfinale en veroverde de cup al voor de vierde keer. Eerder lukte dat in 2010, 2012 en 2015.

Zerouali belangrijk

FC Eindhoven dankte de bekerwinst - de eerste hoofdprijs voor de club sinds de dubbel in 2015 - aan doelpunten in de eerste helft van Mouhcine Zerouali (twee), Raphinha (twee) en Tim van den Akker. Met name Zerouali was van grote waarde in Topsportcentrum Rotterdam: hij was bij alle Eindhovense doelpunten betrokken.

Na rust deed de ploeg het wat rustiger aan, al verloor het nooit de controle over de wedstrijd. De meegereisde supporters zagen Groene Ster nog terugkomen tot 5-2, maar de zege kwam geen moment in gevaar.