Verzwakte ree zit klem in hekwerk in Boxtel, brandweer schiet te hulp

Een ree is zaterdagochtend door de brandweer bevrijd uit een hekwerk waarin die klem zat. Een man die op weg was naar zijn werk zag het dier rond zeven uur en waarschuwde de hulpdiensten.

Het dier was met zijn achterpoot achter een spijl van het hekwerk blijven steken en was zo verzwakt dat het niet op eigen kracht kon loskomen.

Kampina

De brandweerlieden slaagden er wel in hem los te krijgen, gaven de ree water en wikkelden hem in een deken. Met de ree op schoot vertrokken de brandweerlieden in hun brandweerauto richting natuurgebied Kampina. Daar lieten ze het dier los.

De brandweerlieden keken de ree na en toen hij uit het zicht was, keerden ze terug naar de kazerne.