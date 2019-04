Met een kleinere brandstapel gaat het paasvuur in Budel gewoon door

Het was even spannend en er was druk overleg nodig, maar uiteindelijk kregen de organisatoren van het paasvuur in Budel zaterdagochtend goed nieuws. Het paasvuur dat voor zaterdagavond gepland staat, mag doorgaan. Dit in tegenstelling tot veel paasvuren in het noordoosten van Nederland. Die werden afgelast vanwege de droogte.

"Maar we hebben wel de brandstapel aangepast", vertelt Joep van Cranenbroek van de organisatie. "Dat is schappelijk. Zeker in vergelijking met het oosten van Nederland. Daar maken ze hele torens. Wij hanteren wat normalere proporties. We willen gewoon een leuk paasvuur. In overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio hebben we besloten dat de vuurstapel een stukje smaller wordt. Die was dertien bij dertien meter en zeven meter hoog. De stapel wordt nu tien bij tien. En een meter minder hoog."

De gemeente en de Veiligheidsregio hebben de organisatie daarnaast gevraagd om extra blusmogelijkheden te regelen. Ook dit is toegezegd.

Minder special effects

Rond het paasvuur is een heel feest georganiseerd, met een discoshow en optredens van DJ Kevin, Jongens van de Buurt, The Rousers en Brassta. "Dat feest zou sowieso doorgaan", legt Van Cranenbroek uit. "Maar het vuur draagt hier natuurlijk wel aan bij."

Om zes uur 's avonds starten de feestelijkheden en maken de kinderen een paastocht door het dorp. Om acht uur wordt vervolgens het vuur ontstoken. "Met iets minder special effects, maar we hebben toch een mooi vuurtje straks."