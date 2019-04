Kimberley vindt vier kittens in brandgang in Bergen op Zoom: 'Ik loop de hele dag te huilen'

De vier in Bergen op Zoom gevonden kittens. (Foto: Kimberley Schuurbiers)

BERGEN OP ZOOM -

Kimberley Schuurbiers (28), of beter gezegd haar hond Fleur, vond vrijdagavond tijdens een wandeling vier kittens. De beestjes lagen ergens in een brandgang aan de Frederik Hendriklaan en de Prinses Margrietstraat in Bergen op Zoom.