Jongetje (5) gereanimeerd nadat hij bijna verdronk in zwembad Droomgaard, zijn toestand is stabiel

KAATSHEUVEL -

Een jongetje (5) is zaterdagmiddag bijna verdronken toen hij aan het zwemmen was bij Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Hij werd gereanimeerd en is bewusteloos naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het jongetje ademde volgens de politie wel. Zijn toestand is inmiddels stabiel.