Stoere brandweerman redt angstige kat van hoog dak [FOTO'S]

Miauw... Het arme beestje zat al twee dagen bij de schoorsteen op het hoge dak van een woning aan de Bosheuvel in Best. Geen eten, geen water, doodsbang. Ten einde raad belden buurtbewoners de brandweer. Die rukte met een brandweerwagen en hoge ladder uit om het beestje te redden.

BEST -

Een stoere brandweerman klom de ladder om de kat te helpen, maar die vluchtte van schrik nog verder het dak op. Toch kon het huisdier alsnog in de kraag gevat worden. Van wie de kat was, wisten buurtbewoners niet. Daarom heeft de brandweer het diertje weer laten gaan. De kat had wel een halsband om.