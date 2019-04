Vermiste kat herenigd met baasjes na reddingsactie van brandweer [FOTO'S]

Je bent net een poster van je vermiste kat aan het ophangen als je een brandweerwagen voorbij hoort komen en denkt: misschien zijn die wel op weg naar onze Kaat. Het overkwam haar baasje. De kat zat al enkele dagen bij de schoorsteen op het dak van een huis aan de Bosheuvel in Best.

BEST -

“We waren om de hoek nog die posters aan het ophangen toen ik werd gebeld door een jongen. Hij vertelde me dat onze kat waarschijnlijk net van het dak was gehaald”, vertelt het baasje van Kaat. Dat bleek inderdaad het geval. “We zijn heel blij, natuurlijk.”



Het beestje werd sinds dinsdag vermist. “Ze blijft wel eens vaker een paar dagen weg, maar we vonden het nu wel wat lang duren. Daarom hebben we een oproep op Facebook gezet en haar aangemeld bij Amivedi. Ook waren we sinds vrijdag posters aan het ophangen.”



Doodsbang op het dak

Kaat zat enkele dagen op het dak van de woning twee straten verderop. Het arme beestje zat daar zonder eten, zonder water en doodsbang. Ten einde raad belden buurtbewoners de brandweer. Die rukte met een brandweerwagen en hoge ladder uit om de kat te redden.



Een brandweerman klom de ladder op om de kat te helpen, maar die vluchtte van schrik nog verder het dak op. Toch kon het huisdier alsnog in de kraag gevat worden. Van wie het dier was, wisten de buurtbewoners niet. Uiteindelijk zag een jongen de posters hangen en belde haar eigenaren.

“Vooral de kinderen zijn erg blij dat Kaat er weer is”, aldus haar baasje. “We hebben meteen bloemen gebracht naar de mensen bij wie ze op het dak zat.”