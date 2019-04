Man (34) maakt onder invloed van GHB dollemansrit door Breda en wordt opgepakt

De man haalde op verschillende plekken gevaarlijke capriolen uit, aldus de politie. Een getuige belde de politie toen hij de man in de buurt van het NAC-stadion tegenkwam. Hij zag dat de bestuurder 'ongecontroleerde bewegingen maakte met zijn stuur' en door rood reed. De 34-jarige man kwam bijna in botsing met meerdere auto's en hij zou bijna een kind hebben aangereden.

Buiten bewustzijn

Op de kruising van de Tramsingel met de Nieuwe Prinsenkade in het centrum van de stad werd hij opgepakt. De man verloor zijn bewustzijn. Toen de agenten hem wilde aanhouden werd hij agressief. Hij schold de politie uit en verzette zich. Er moesten meerdere agenten komen om de man op te pakken. De politiehelikopter cirkelde een half uur boven de stad.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar ook daar gedroeg hij zich agressief. Na controle is de man naar een politiecel gebracht. Zijn auto is in beslag genomen.