Naar de kapper, in de achtbaan en dansen in een draaiende discotheek: het kan allemaal op Paaspop

Achtbaanritje in een badkuip

De Rocket Boyz nemen de bezoeker mee in hun zelfgebouwde spaceshuttle achtbaan. "Deze achtbaanervaring vindt je nergens, alleen hier op Paaspop.", zegt een van de Rocket Boyz. Of het een unieke ervaring is? Dat zeker! De achtbaan gaat er flink aan toe…



Insmeerbar

Aan de bezoekers van Paaspop wordt goed gedacht met deze felle zon. Zo biedt het KWF een ‘Insmeerbar’ waar iedereen van een goede laag zonnebrand wordt voorzien. De dames en heren nemen hun taak erg serieus, want vakkundigheid staat voorop. ‘Het allerbelangrijkste is de nek. De zonnebrandcrème moet er daar vooral lekker in gemasseerd worden.’

Draaiende discotheek

Doe de voetjes maar van de vloer, want om in deze draaiende discotheek te blijven staan, moet je flink je best doen!

Levensgrote Stef Stuntpiloot

Het gezelschapsspel Stef Stuntpiloot, dat eerder een enorme rage was, heeft op Paaspop een levensgrote editie. "Het competitieve is leuk. Ze zijn duidelijk bezig met een spel en ze willen winnen. De lach op hun gezicht trekt mijn aandacht", zegt een bezoeker.

Barbershop

Menig bezoeker zal zich afvragen waarom je naar de kapper zou gaan als je op een festival bent, maar Schorum biedt een unieke barbershop ervaring. Er is één duidelijke regel: deze plek is niet voor vrouwen. "Dit is het derde jaar voor ons op het festival en we gaan ieder jaar naar Schorum. Het is een beetje cultuur,

denk ik. We zitten hier in totaal zo'n 3,5 uur want elke knipbeurt duurt drie kwartier. Het is hier gewoon gezellig en de beste muziek wordt hier gedraaid", vertelt een groepje vrienden.



Even naar de kapper op Paaspop.

Terug naar de basisschool

Voor wie zich weer even wil wanen in zijn basisschooltijd kan er touwtje gesprongen worden bij de Turbo Touw Tornado. "Het is zo simpel bedacht en een top uitvoering. Iedereen kan het en weet hoe het moet. Het maakt ook niet uit als het mislukt", zegt een bezoekster.

Join Us

Veel van de concepten zijn onderdeel van Join Us. Dit is de plek op het festival waar iedereen een concept voor kon bedenken en inzenden. De leukste inzendingen mogen nu daadwerkelijk hun concept laten zien op Paaspop. Coördinator Laura laat weten: "Ik hoor echt van superveel mensen dat dit echt één van de favoriete onderdelen is."