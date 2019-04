'Als zo'n hal ontploft is dat echt kippenvel', Tilburg Trappers 'gewoon' weer in finale

Door de ruime zege werd het 3-2 in de halve finale en dus staat Tilburg Trappers voor het vierde jaar op rij in de eindstrijd. Geen paaseieren zoeken op Tweede Paasdag, maar op het ijs de eerste van mogelijk vijf finalewedstrijden spelen.

In de halve finale hoefde Herner EV na twee duels nog maar één wedstrijd te winnen om de finale te halen. "Je wordt zenuwachtig, dat sowieso", geeft goalie Ian Meierdres toe. "Maar je weet dat het niet voorbij is. We stonden echt met onze rug tegen de muur. Maar we zijn als team opgestaan." Ook Reno de Hondt had het even lastig. "Dat deed even zeer, maar we hebben laten zien wat voor team we zijn."

Uiteindelijk bleek Tilburg Trappers toch de sterkste en dus overheerst blijdschap. "Ja, dat vooral. Je staat te wankelen en op de een of andere manier blijf je rechtop staan, dat is gewoon geweldig", aldus De Hondt.

Tekst gaat verder onder de video.

Afsluiten en genieten

Blijdschap was er ook bij de fans. Het 'My little lady' werd uit volle borst meegezongen, na weer een doelpunt ging iedereen op het bekende lied van Snollebollekes in de hal van links naar rechts en na afloop volgde er luid gejuich. De fans van Tilburg Trappers zijn na drie titels op rij nog niet verzadigd. En die steun voelde de spelers ook.

"Thuis is altijd fijner spelen dan in ander stadion, dat helpt zeker mee", zegt De Hondt. "Je hoort publiek vanaf de tribune. Probeert je klein beetje af te zonderen van het publiek, maar je krijgt de leuke dingen altijd wel mee. Als je het publiek zo hoort kan ik daar wel van genieten."

"Je probeert je af te zonderen van het publiek, maar krijgt de leuke dingen altijd wel mee" - Reno de Hondt

"Je sluit je helemaal af, maar als zo'n hal ontploft krijg je toch kippenvel. Dat is gewoon super", aldus Meierdres, die als goalie op rustige momenten niet af en toe naar het publiek kijkt. "Ik kan alles zien als ik wil, maar probeer me daar voor af te sluiten. Ik kijk eigenlijk alleen binnen de ijspiste. Keepen is een mentaal spelletje en als ik daarmee ga spelen is dat gevaarlijk."