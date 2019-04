Man (29) overleden bij ongeval op A58 bij Hoeven, omstanders probeerden nog te reanimeren

Bij een ongeval op de A58 bij Hoeven is zaterdagavond een 29-jarige man uit Breda overleden. Hij raakte met zijn auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. De auto vloog vervolgens in brand.

Drie omstanders zagen de brandende auto in de berm staan. Zij haalden de man uit de auto en begonnen met reanimeren. Dit mocht niet meer baten.

Er zaten geen andere mensen in de auto. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie is daarom op zoek naar getuigen.