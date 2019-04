'Dit is natuurlijk niet normaal', dronken man rent over fietsen en brommers in Eindhoven

"Dit lijkt een leuk grapje, maar je vernielt wel andermans spullen." De politie is niet te spreken over de 'stunt' van een - ogenschijnlijk dronken - man die over gestalde fietsen en bromfietsen in Eindhoven rent. De beelden zijn sinds zaterdag te zien op de Facebookpagina van Dumpert. De politie roept gedupeerden op zich te melden.

Het filmpje is gemaakt op de Emmasingel, in de buurt van de verkeerslichten en de bushalte. Een politiewoordvoerder heeft geen idee wanneer de video precies is gemaakt. Dit zou volgens haar afgelopen donderdag- of vrijdagnacht geweest kunnen zijn, maar de beelden kunnen net zo goed een week eerder zijn gemaakt. Er is geen melding van binnengekomen bij de agenten die de afgelopen tijd nachtdienst hadden.

Andermans spullen

"Wat de jongen doet, is natuurlijk niet normaal", benadrukt de woordvoerster. "Dit lijkt in de ogen van de makers een leuk grapje, maar je vernielt wel andermans spullen."

Aangiftes heeft de politie nog niet binnen. "Mocht je fiets of brommer hier tussen staan en is die vernield of beschadigd, doe dan zeker aangifte", adviseert de woordvoerster. De politie probeert uit te zoeken wie de man in de witte blouse, die over de fietsen en bromfietsen rent, is.