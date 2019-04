Jongen met klinker op hoofd geslagen in Tilburg, hij loopt scheur in schedel op

Een 17-jarige jongen zou zaterdagnacht met een klinker op zijn hoofd zijn geslagen in Tilburg. Dat meldt de politie. De jongen liep een scheur in zijn schedel op. Een 20-jarige man uit Hilversum is opgepakt.

Agenten werden kort voordat ze de gewonde jongen zagen, gewezen op een vechtpartij op de Koestraat. Daar zou een groep van meer dan tien mensen ruzie hebben gekregen. Toen de agenten daar aankwamen, was er geen vechtpartij meer aan de gang.

Wapenstok

Ze vroegen de jongens en mannen die daar nog stonden om weg te gaan, maar dat weigerden ze. Ze kwamen juist op de agenten af. Die gebruikten hun wapenstok om hen uit elkaar te drijven. De verdachten verdwenen daarop de wijk in.

Meerdere politie-eenheden kwamen assisteren om er voor te zorgen dat de rust zou terugkeren.

Ambulance

Op de Van der Doesstraat kwamen de agenten vervolgens de gewonde jongen tegen. Dankzij een goed signalement kon er niet veel later op de Gerard Brandstraat een verdachte worden aangehouden. Hij is vastgezet. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Of de jongen betrokken was bij de vechtpartij op de Koestraat wordt onderzocht.