Willem II gaat in gezapige wedstrijd tegen Excelsior met 1-0 voorsprong rust in [LIVE]

De drie Brabantse eredivisieclubs komen zondagmiddag allemaal in actie. Willem II staat als eerste aan de aftrap. Om kwart over twaalf begint de uitwedstrijd tegen Excelsior. De Tilburgse club kan een volgende stap zetten in de jacht op een ticket voor de play-offs. Tussenstand: 0-1.

Een rustig begin van de wedstrijd ,waar beide ploegen gelijkwaardig zijn. De eerste grote kans is er na een klein kwartier spelen, als Marios Vrousai alleen voor doelman Alessandro Damen komt. De Griek aait de bal, waar hij iets anders in gedachten had. Het rollertje levert niets op. Een paar minuten later is het alsnog raak. Renato Tapia schiet op prachtige wijze de 0-1 tegen de touwen, hij krult de bal via de binnenkant van de paal in het doel van Excelsior.

Kort na de openingstreffer krijgt Excelsior een goede kans vanaf de rand van het strafschopgebied. Het mag aanleggen voor een vrije trap na hands van doelman Michael Woud. Tot opluchting van de goalie levert het geen gevaar op.

De wedstrijd kabbelt vervolgens een beetje verder. Tot minuut 34. Uit het niets krijgt Ali Messaouid een enorme kans. Michael Woud ziet de voormalig Willem II-speler op zich af stormen, maar blijft rustig. Met een goede redding zorgt hij dat de 0-1 voorsprong op het scorebord blijft staan.

Europees voetbal

De ploegen die met Willem II om een ticket voor de play-offs strijden hebben allemaal al gespeeld. Een zege is noodzakelijk voor de ploeg van trainer Adrie Koster om ervoor te zorgen dat het na de bekerfinale en het slot van de competitie ook nog play-offs kan spelen.

Wijzigingen in basisploeg

Koster heeft moeten puzzelen in zijn startopstelling. Hij wist al dat Freek Heerkens en Vangelis Pavlidis niet fit genoeg waren om aan de start te verschijnen in het Van Dongen & De Roo Stadion, dat nog altijd bekend staat als Woudestein. Op de wedstrijddag haakte ook doelman Timon Wellenreuther af, de Duitse goalie kan door een pijnlijke heup niet spelen.