Willem II geeft zege diep in blessuretijd uit handen tegen Excelsior

Willem II heeft in blessuretijd de zege uit handen gegeven op bezoek bij Excelsior. Het 1-1 gelijkspel is een domper in de strijd om een ticket voor de play-offs.

Willem II speelde dit seizoen al heel wat spectaculaire wedstrijden, maar het uitduel met Excelsior komt niet in dat rijtje te staan. De fans van Willem II scoorden een dikke voldoende, ze waren weer een echte twaalfde man. Maar verder was er bijzonder weinig te beleven in Rotterdam.

Slaapverwekkend

Er werd op de tribunes links en rechts gegaapt, daarnaast werden er vooral veel langdurige gesprekken gevoerd. Dat kon omdat er op het veld bijzonder weinig gebeurde. Willem II hoefde eigenlijk niet, nadat het al snel op 0-1 was gekomen. Excelsior leek simpelweg niet te kunnen.

Het was een wedstrijd van momenten. Eén van die momenten was er na een kwartier spelen. Renato Tapia kreeg de bal op zo'n twintig meter van het doel van Excelsior. De middenvelder twijfelde niet, met een fijne geplaatste bal schoot hij via de binnenkant van de paal raak: 0-1.



Niet veel later was er een hachelijk moment voor Michael Woud, de doelman die als vervanger van de geblesseerde Timon Wellenreuther onder de lat stond. In zijn tweede eredivisiewedstrijd pakte hij de bal buiten het strafschopgebied met zijn handen. Scheidsrechter Allard Lindhout hield de kaarten op zak, de vrije trap leverde Excelsior niets op. Woud gooide daarna de schroom van zich af en stond er op de momenten dat hij er moest staan.

Spannende slotfase

In het slot van de wedstrijd ging Excelsior op zoek naar de gelijkmaker, met 'alles of niets' vroeg het thuispubliek daar ook om. Met nog een paar minuten op de klok leek het niets te worden. Jordens Peters stond met de bal in de hand om een strafschop te nemen, maar op advies van de VAR ging Lindhout de beelden bekijken en kwam hij terug op zijn besluit. Het bleef 0-1, tot in blessuretijd.

Mounir El Hamdaoui benutte de allerlaatste kans die er was in de wedstrijd en bracht Excelsior daarmee op gelijke hoogte met Willem II. Door de puntendeling is de achterstand van Willem II op FC Utrecht en Vitesse nu drie punten.