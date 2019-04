Huis verwoest nadat frituurpan vlam vat in Tilburg: 'Er was geen redden meer aan'

De toegesnelde brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de benedenverdieping van het huis aan het Stuivesantplein helemaal verwoest is.

In het huis is het een grote ravage. Her en der liggen zwartgeblakerde spullen. Buurman Huub van Breugel was als een van de eersten bij de brand. "We zaten gezellig aan de paasbrunch toen de buurjongen riep dat er brand was. We zijn naar buiten gerend en zagen alleen maar rook. Het ging zo snel. Binnen een kwartier stond het huis van boven tot onder in brand", vertelt Huub. "Er was geen redden meer aan. Onvoorstelbaar."

De rookwolken waren goed te zien in Tilburg. (Foto: Jan van Eijndhoven)

Gelukkig was er niemand thuis. De bewoners waren naar de kerk. "De politie heeft alle omwonenden uit het huis gehaald. Binnen een kwartier was alles weer geblust. Onze muren zijn gescheurd door de hitte. Ook de andere buren hebben schade. Het is niet normaal hoe snel een brand om zich heen kan grijpen. Het is geen prettige paasdag", vertelt de buurman.

Bij de brand raakte niemand gewond. De bewoners van het uitgebrande huis waren te aangedaan om een reactie te geven.