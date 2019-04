NAC Breda heeft een wonder nodig na nederlaag bij Fortuna Sittard

NAC Breda kan een langer verblijf in de Eredivisie uit het hoofd zetten. De Bredanaars gingen in een tenenkrommend duel met 2-1 onderuit bij Fortuna Sittard en alleen een wonder in de laatste drie Eredivisieduels kan degradatie nog voorkomen.

NAC kende een stroeve start in Limburg, waar Fortuna het initiatief nam en de Bredanaars onder druk zette. De bezoekers speelden bovendien te slordig om het spel te kunnen maken. Halverwege de eerste helft was Diemers dicht bij de openingstreffer voor Fortuna, maar zijn inzet belandde op de paal.

Na een gezapig halfuur sloeg ineens de vlam in de pan toen Fortuna een strafschop verdiende. Palmer-Brown vloerde Lamprou, waarna Diemers het buitenkansje feilloos benutte.

Ploeteren

NAC bleef doorploeteren en mocht tien minuten na rust ruiken aan de gelijkmaker toen Te Vrede de bal voor het intikken had. Hij raakte de bal echter helemaal verkeerd. Ook El Allouchi had zijn vizier even later volkomen verkeerd afgesteld.

Na ruim een uur, met inmiddels Damen voor Palmer-Brown en Rosheuvel voor Lundqvist, mazzelde NAC toen El Messaoudi in kansrijke positie over het doel van Van Leer kopte en de doelman ook nog redde op een inzet van Stokkers.

Daarna kreeg Giovanni Korte dé kans op de gelijkmaker, maar ook dat eindigde in niets minder dan slapstick. De Bredanaars konden de aanval met drie man afronden, maar Korte koos voor zichzelf, mikte op de keeper en zag de bal over de achterlijn hobbelen. Doelman Koselev had vervolgens een geweldig antwoord op het schot van Ilic.

Uitblinker Diemers sloeg daarna de laatste nagel in de Bredase kist met een prachtige uithaal zo'n tien minuten voor tijd. De 2-1 van Te Vrede was enkel goed voor de statistieken.