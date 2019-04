Dode vrouw gevonden in appartement in Eindhoven, man opgepakt

De vrouw is dood in een appartement in Eindhoven gevonden (Foto: Dave Hendriks).

Er is zondagmiddag een dode vrouw gevonden in een appartement aan het Methusalemplein in Eindhoven. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een misdrijf. Een man is aangehouden.

De politie onderzoekt de identiteit van het slachtoffer en ook de doodsoorzaak. Recherche en specialisten van forensisch opsporing doen onderzoek in de woning.

Centrum van Eindhoven

Het gaat om een appartementencomplex met vier verdiepingen. De vrouw is gevonden in een appartement op de bovenste etage. Het Methusalemplein is een klein plein in het centrum van Eindhoven. In het appartementencomplex wonen veel expats.