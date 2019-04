Voor het eerst in 21 jaar missen hockeysters HC Den Bosch finale van EuroHockey Club Cup

De hockeyvrouwen van HC Den Bosch hebben zondag, hoe raar dat wellicht ook klinkt, de slechtste Europese prestatie ooit geleverd. Het team van Raoul Ehren miste voor het eerst in 21 jaar de finale van het EK voor clubteams. Amsterdam was in eigen huis met 1-0 te sterk. 'Extra zuur.'

De afgelopen drie edities was Den Bosch de beste. Bovendien werden de laatste negentien jaar liefst negentien Europese finales wel in winst omgezet. Charlotte Vega besliste het spannende duel al in de vijfde minuut.

Te laat

"De teleurstelling is heel groot", zei Marloes Keetels na afloop. "De finale was een seizoensdoel en dat is niet gelukt. Dit gevoel hebben we nog niet gehad dus dat is extra zuur."

"Het eerste kwart was te slap, echt on-Den Bosch. Zo kun je een halve finale niet beginnen. Daarna hebben we drie kwarten gas gegeven, maar ’t doelpunt viel niet. We hebben gestreden, maar iets te laat."

De finale van de EuroHockey Club Cup vindt maandag plaats in Amstelveen. Amsterdam komt dan uit tegen de winnaar van het duel tussen het Spaanse Real Sociedad en het Duitse Alster. Den Bosch speelt tegen de verliezer om de derde plek.