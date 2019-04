Jordens Peters heeft er geen moeite mee dat er een keer geen spektakel is bij Willem II

Drie punten leken er mee naar Tilburg te gaan, tot Excelsior in blessuretijd alsnog de gelijkmaker maakte. "Na de 0-1 leek het wel een beetje of we zoiets hadden van: deze hoeven we alleen maar te verdedigen en dan winnen we de wedstrijd. Maar zeventig minuten lang een voorsprong verdedigen is denk ik niet wat wij moeten doen. Wij zijn een ploeg die moet blijven voetballen en dat hebben we niet meer gedaan."

Voor de mensen in het stadion was er weinig te beleven, saai was het zelfs. "In het veld krijg ik dat niet echt mee. Vaak heb je wel een gevoel hoe er tegen de wedstrijd wordt aangekeken. Alleen er zijn ook wedstrijden waar de amusementswaarde heel hoog en dan krijg je drie goals tegen. Doe mij maar een saaie wedstrijd. Wat dat betreft ben ik daarin geen publieksspeler."

Steun van fans

Dat Willem II niet won had niets te maken met de steun van de fans. Vanuit Tilburg waren ze weer massaal hun club achterna gekomen. Het volle uitvak maakte sfeer, zoals eigenlijk iedere week het geval is. "Dat is echt al heel het jaar. Misschien hebben we daarom ook goede statistieken in uitwedstrijden. Weer een vol uitvak."

"Ik had de focus op de wedstrijd, maar volgens mij hoorde ik zelfs verschillende vakken naar elkaar zingen. Als je ziet hoeveel Tilburgers er bij uitwedstrijden zijn, dat is hoe de club leeft en daar hebben wij als spelers ontzettend veel steun aan."