Losgaan met chauffeur Dave in zijn party-pendelbus: 'Geniaal die vent'

De buschauffeur rijdt op de bussen die van en naar station Den Bosch gaan. Hiermee begint en eindigt Paaspop voor vele bezoekers bij Dave. Zodra hij is vertrokken, galmt de muziek door de speakers en springen de discolampen aan. Elk nummer checkt Dave vakkundig in z’n achteruitkijkspiegel of de muziek aanslaat bij zijn passagiers. Wanneer hij ziet dat ze enthousiast beginnen te dansen en zingen, lacht hij vermakelijk.

Muziekkeuze

‘Ik probeer altijd een beetje de après-ski nummers erin te houden. Ook de meezingers zijn leuk. Ik draai ook op aanvraag. Soms komen er passagiers naar me toe en vragen ze of ik een bepaald nummer heb. Een collega liet me laatst een nummer horen en zei: 'Kijk deze is leuk voor de kinderen'. Ik zei: 'Leuk voor de kinderen? Leuk voor de partybus!'"

Favoriete nummer

Bij sommige nummers pakt Dave zijn microfoon erbij en zet hij een hele act neer. Links Rechts van Snollebollekes is zijn favoriet. ‘De hele bus gaat dan heen en weer.’

Busrit om niet te vergeten

Na een ritje van 20 minuten stappen de passagiers van de pendelbus lachend naar buiten. Sommige passagiers geven hem een high five: “Hey, bedankt hè! Fijne dag!”. Terwijl een meisje de bus uit stapt zegt ze tegen de vriendin naast haar: “Geniaal die vent! Hij heeft echt lol in z’n werk!”.