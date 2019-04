Magistrale Mathieu van der Poel wint Amstel Gold Race: 'Ongelooflijk'

"Ongelooflijk", stamelde de winnaar, die hoofdschuddend over de finish denderde. "Op 300 meter zag ik dat ik nog kon winnen, maar dat het me nog lukt, had ik niet verwacht."

"Ik voelde dat de benen nog goed waren en op instinct nog eens aangegaan. Ik kan het niet bevatten. Hoe het mogelijk is? Geen idee. Goh."

Van der Poel, wereldkampioen veldrijden en dit voorjaar al vaker stuntend op de weg, leek na een mislukte vroege aanval kansloos voor de winst. Maar in de slotkilometer achterhaalde hij met een groepje de Fransman Julian Alaphilippe en de Deen Jakob Fuglsang, van wie al werd aangenomen dat ze om de zege zouden sprinten.

'VDP' besliste echter anders en denderde als een op hol geslagen hogesnelheidstrein als eerste over de finish.

Erik Dekker en papa Adrie

Voor de 25-jarige Van der Poel is het zijn grootste zege tot nu toe als prof. Erik Dekker was in 2001 de laatste Nederlander die de klassieker in Limburg had gewonnen. Vader Adrie van der Poel ging zijn zoon voor in 1990.