Met je Vikingschip over de racebaan, meer dan 300 mensen doen mee aan Crazy Cross in Bergeijk

Met je Vikingschip over de crossbaan (foto: Tonnie Vossen).

BERGEIJK -

Een Vikingschip, paashaas en olifant met tutu. Ze kwamen allemaal voorbij op de Crazy Cross in Bergeijk. Het gaat bij deze race niet om wie het snelste is, maar wie het origineelst is. Dus worden er grappige voertuigen gebouwd en verkleedpakken van zolder gehaald.