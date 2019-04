Deel PSV-fans cynisch over eigen team: 'Dat is niet leuk voor de ploeg, waarom is dat?'

PSV kan nog altijd kampioen van Nederland worden, maar een deel van de Eindhovense fans lijkt de hoop op de 25ste landstitel op te hebben gegeven. Er heerst het nodige cynisme en er zijn regelmatig fluitconcerten te horen als het even niet loopt. Zo ook zondag, in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

"Dat is niet leuk voor de ploeg natuurlijk. Ik vraag me af waarom dat zo moet zijn?", zegt verdediger Denzel Dumfries. "Dat cynisme merken wij ook. Ik kan het niet ontkennen dat er mensen zijn die soms niet achter de ploeg staan. Dat kleine stukje publiek gaat fluiten en boe roepen, dat moeten ze natuurlijk niet doen."

De verdediger wil er wel een kanttekening bij maken. "We hebben een grote groep fans die ons altijd steunt, die zitten vooral achter het doel. Die zijn we altijd heel erg dankbaar. Die zijn fantastisch."

Doelman Jeroen Zoet doet een beroep op de PSV-fans om achter de ploeg te blijven staan. "We hebben nog genoeg om voor te vechten. We moeten met de steun van de supporters vol gas geven en de laatste drie wedstrijden winnen. Daar hebben we de fans echt voor nodig. Ik weet honderd procent zeker dat het maar een klein groepje is dat cynisch is."

Schreeuw om Guti

Opvallend tijdens het duel met ADO was dat een gedeelte van het PSV-publiek de naam van de Mexicaan Érick Gutiérrez minutenlang scandeerde. De fans vinden dat Mark van Bommel de middenvelder meer speeltijd moet geven en maakten dat duidelijk door 'Guti' minutenlang toe te zingen, terwijl hij op de bank zat. Het had succes, wat de coach bracht de speler in.

Zoet hoorde ook dat de naam van Gutiérrez werd gescandeerd. "Er zitten bij ons 34.000 trainers op de tribune, maar er is er maar een die dat uitmaakt. Dat is natuurlijk aan de trainer."

