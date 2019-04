Drie gewonden bij brand appartementencomplex in Liessel

Verder zijn alle bewoners uit het complex - dat bestaat uit elf appartementen - gehaald. Zij werden in de buurt opgevangen. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten vanwege de aanhoudende rookoverlast.

Onder controle

De brandweer heeft de brand, die rond halfvier werd gemeld, sinds vijf uur onder controle.

Het vuur verspreidde zich over meerdere appartementen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. De schade aan de bovenverdieping van het complex is groot.