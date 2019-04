Schok na fatale brand Veldhoven: 'We konden niets meer doen'

De politie gaat er vanuit dat het slachtoffer een 67-jarige vrouw is.

Geprobeerd te blussen

De omgekomen vrouw huurde een van de vijf kamers in het gebouw. Volgens pandeigenaar Twan van der Linden waren er op het moment dat de brand uitbrak drie bewoners aanwezig. "Twee hebben nog geprobeerd te blussen."

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen, maar de vrouw kon niet meer worden gered.



'Dacht eerst aan een ongeluk'

Een buurman werd zondagnacht wakker van glasgerinkel. "Ik dacht eerst aan een ongeluk op de Kempenbaan", vertelt hij. "Maar toen mijn vrouw en ik keken, stond de brandweer bij de buurvrouw op de stoep met een hoogwerker. Ook stonden er twee ambulances en een traumaheli."

"De vlammen sloegen toen al uit het gebouw", vult zijn vrouw aan. "We hebben niks meer kunnen doen..."

Scootmobiel

De twee hadden regelmatig contact met het slachtoffer, die slecht ter been zou zijn geweest. "Ze reed al heel lang in een scootmobiel en deed daarin iedere dag boodschappen en dan zat ze altijd verlegen om een praatje", vertelt de buurvrouw. "En ze ging veel met de taxi weg. Dan stonden we even te buurten."

Tijdens het blussen van de brand werd volgens een ooggetuige een brandweerman onwel. "Die is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht." Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Verschillende brandweerlieden rukten uit vanwege de brand aan de Kleine Dreef in Veldhoven. (Foto: Rico Vogels)

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het vuur. (foto: Omroep Brabant)