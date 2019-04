Tien jaar na aanslag Koninginnedag doet Tilburgs slachtoffer Senna (18) haar verhaal

Als gevolg van de aanslag kwamen acht mensen om. Onder hen ook de dader, Kart Tates. Hij reed met zijn auto door dranghekken en de menigte heen, in de richting van de open bus waarmee de koninklijke familie een rijtoer door Apeldoorn maakte.



Foto: ANP

“Er werd gezegd alle kinderen zover mogelijk vooraan. Zodat ze het kunnen zien”, vertelt Senna tegen Omroep Gelderland. En dus stond ze vooraan, met in haar handen haar roze fototoestel. “Vanaf dat moment weet ik helemaal niks meer.”

Senna was met haar moeder en haar broertje in Apeldoorn. Haar moeder was al zeventien jaar vrijwilliger bij drumband Prinses Juliana uit Tilburg. En de drumband was uitgenodigd Koninginnedag in Apeldoorn mee te vieren.

'Twee, drie seconden'

“Twee, drie seconden en het is gebeurd”, herinnert moeder Miranda zich. Als een pop vliegt Senna door de lucht en ze belandt hard op het asfalt. Hoe gaat dit aflopen, vraagt Miranda zich direct af. De eerste negen uur in het ziekenhuis zijn kritiek.

Na drie dagen wordt Senna wakker. Ze heeft haar linkerscheen- en kuitbeen en haar rechtersleutelbeen gebroken. Ook heeft ze een scheur in haar schedel en ze loopt een hersenschudding op.



Senna na de aanslag in het ziekenhuis. (Foto: archief Senna)

Als Senna wakker wordt in het ziekenhuis staan Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet al snel aan haar bed. “Dat doet je echt heel goed”, zegt Miranda. “Het was tenslotte wel aan hen gericht. En een ander wordt er dan het slachtoffer van.”

Rijlessen

Nu bijna tien jaar later gaat het goed met Senna. Behalve hoofdpijn heeft ze niet meer veel last van haar verwondingen. Wel is ze vergeetachtig en als ze lang loopt, dan sleept ze volgens anderen met haar been.

Ze is inmiddels achttien jaar, op 8 mei wordt ze negentien, en ze volgt rijlessen. Hoewel ze daar in eerste instantie wel tegenop zag. Wanneer haar instructeur tijdens een van de eerste lessen zegt dat ze wat moet spelen met de koppeling en het gaspedaal, zegt ze dat ze een auto niet ziet als speelgoed. ”Voor mij is het een moordwapen. Dat is wel lastig.”

Zwarte rand

Behalve Senna raakten nog vier anderen uit het gezelschap van de Tilburgse drumband in Apeldoorn gewond. Een van hen, Marij Pijnenburg uit Moergestel, overlijdt later aan haar verwondingen. Dit trieste nieuws valt samen met de negende verjaardag van Senna. Haar idool Marco Borsato komt op bezoek in het ziekenhuis. Maar ondanks deze verrassing is 8 mei een dag met een zwarte rand.

Moeder Miranda heeft het moeilijk met het overlijden van Marij. Ze heeft het gevoel dat zij het leven van Senna heeft gered. Marij stond op de kruising achter Senna.