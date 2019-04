Naar het strand of de meubelboulevard? Wat ga jij doen deze warme, zonnige Tweede Paasdag?

Met zo'n 27 graden en geen wolkje aan de lucht, gaat maandag 22 april 2019 de boeken in als een van de warmste, zonnigste Tweede Paasdag ooit. We zijn op zoek naar leuke foto's van jou.

We zijn benieuwd naar wat jij deze dag gaat doen! Want we kunnen wel dénken dat heel Brabant zich richting strand, terras of zwembad begeeft, maar misschien heb jij hele anderen plannen.

Stevige wandeling of luieren op de bank?

Misschien hou je helemaal niet van luieren in de zon en ga je liever shoppen bij een van de meubelboulevards, maak je een stevige wandeling of een ritje op de motor of lig je gewoon lekker binnen op de bank met een goed boek. Laat het ons weten en mail een foto naar internet@omroepbrabant.nl.

Dit is wat mensen zoal doen volgens Instagram: