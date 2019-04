TOP Oss doet goede zaken voor play-offs, Helmond Sport wint derby met FC Eindhoven

TOP Oss blijft in de race voor deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Klaas Wels won maandagmiddag met minimaal verschil van Go Ahead Eagles. Door de zege van Jong PSV op Sparta weet FC Twente zich verzekerd van de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

TOP Oss – Go Ahead Eagles 1-0

TOP Oss bleef tegen de Eagles voor de vierde keer op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie en houdt met een zevende plaats de play-offs nog volop in zicht. De bezoekers moesten vanaf de 43ste minuut met tien man verder na een rode kaart van Thomas Verheijdt. In de 67ste minuut brak Huseyin Dogan de score open namens de thuisploeg met zijn negentiende treffer van het seizoen: een schitterende uithaal van afstand. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor de winst.

Jong PSV – Sparta Rotterdam 2-0

Door de nederlaag van Sparta bij Jong PSV kan FC Twente niet meer achterhaald worden als koploper. De club uit Enschede is dus kampioen en keert na een jaar terug naar de Eredivisie.

Pas in de 66ste minuut van dit duel viel de openingstreffer voor de Eindhovenaren: de tiende competitietreffer van Zakaria Aboukhlal zette Jong PSV op 1-0. Zeven minuten voor tijd maakte PSV de 2-0 na een benutte strafschop van Mauro Junior. Sparta beëindigde het duel met tien man na een rode kaart van Dirk Abels.

Helmond Sport - FC Eindhoven 2-1

FC Eindhoven verloor voor de vierde keer op rij punten in de spannende strijd om playoff-tickets. Na het puntenverlies tegen MVV (1-1 en Cambuur (2-2) en de nederlaag tegen Roda JC (1-2) verloor de ploeg van trainer David Nascimento nu van naaste buur Helmond Sport.

De thuisploeg kwam zes minuten na rust op 1-0 via een treffer van Bram Zwanen, op aangeven van Juul Respen. Niet veel later was het meteen ook 2-0 via Richelor Sprangers. Tien minuten vóór tijd benutte Branco van den Boomen een penalty namens FC Eindhoven waardoor de achterstand werd gehalveerd. Voor Helmond Sport was het pas de vierde zege van het seizoen. De formatie van trainer Rob Alflen blijft hekkensluiter Jong FC Utrecht twee punten voor op de ranglijst.

NEC – RKC Waalwijk 2-1

RKC leed voor het eerst sinds 29 maart (2-1 bij Jong PSV) weer een nederlaag in competitieverband. Stijn Spierings zette RKC in de 33ste minuut nog wel op voorsprong met zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen, 0-1. Vlak na rust kwam NEC op gelijke hoogte via goalgetter Ferdy Druijf. Jonathan Okita bezorgde NEC in de 73ste minuut een 2-1 voorsprong, die de club niet meer uit handen gaf.

Cambuur – FC Den Bosch 2-0

FC Den Bosch zakt steeds verder weg uit de top van de Keuken Kampioen Divisie. Met maar één zege in de laatste acht competitiewedstrijden komt directe plaatsing voor de tweede ronde van de play-offs op de tocht te staan voor de ploeg van trainer Wil Boessen.

Een eigen doelpunt van Leo Vaisanen (op een schot van Robbert Schilder) bezorgde Den Bosch een valse start in Friesland. In de 62ste minuut verdubbelde Matthew Steenvoorden de marge voor Cambuur: 2-0. Een kwartier voor tijd kreeg Cambuur een strafschop, maar de inzet van Robin Maulun wordt gestopt door doelman Wouter van der Steen.