Volg hier de duels van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

TUSSENSTANDEN:

Helmond Sport - FC Eindhoven 2-0

De thuisploeg komt zes minuten na rust op 1-0 via een treffer van Bram Zwanen, op aangeven van Juul Respen. Niet veel later is het meteen ook 2-0 via Richelor Sprangers.

NEC – RKC Waalwijk 1-1

Stijn Spierings zet RKC in de 33ste minuut op voorsprong met zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen, 0-1. Vlak na rust komt NEC op gelijke hoogte via goalgetter Ferdy Druijf.

Cambuur – FC Den Bosch 1-0

Den Bosch komt na 34 minuten op achterstand in Friesland: Robbert Schilder tekent voor de openingstreffer uit de eerste echt kans in de wedstrijd.

Jong PSV – Sparta Rotterdam 0-0

TOP Oss – Go Ahead Eagles 0-0

De bezoekers moeten vanaf de 43ste minuut met tien man verder na een rode kaart van Thomas Verheijdt.



VOORAF: Opstellingen