Grote sneakerbeurs in Eindhoven: 'Op zoek naar de heilige graal'

Grote sneakerbeurs in Eindhoven: 'Op zoek naar the holy grail'

Het is een cliché. Je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt. Maar is dat eigenlijk wel waar? Want die oude patas kunnen behoorlijk wat geld waard zijn. Ten minste, als ze een beetje exclusief zijn en ze er nog goed uitzien. Zondag werd voor het eerst in Eindhoven een grote sneakerbeurs gehouden en daar gingen paartjes over de toonbank van zo’n 3000 euro.

"Dit zijn echte collector's items uit het verleden. Sommige zijn wel vijftien jaar oud”, vertelt Frank Klerks. Hij is de marktleider op het gebied van exclusieve sneakers. “Kijk, deze zijn destijds gelimiteerd uitgekomen, zo’n 250 paar. Wij hebben er nu vijf paar van staan. Eigenlijk wil iedere sneakerhead die mx1 verzameld deze schoen wel in zijn collectie hebben." En daar is de prijs dan ook naar. "Deze verkopen we voor 3000 en nieuw voor 3500 euro.”

Andor van den Boom moest altijd naar de randstad als hij bijzondere exclusieve sneakers wilde kopen. Maar dat wilde hij ook wel eens gewoon in Brabant en dus trok hij de stoute schoenen en organiseerde hij een sneakerbeurs in het Klokgebouw in Eindhoven. En die werd behoorlijk druk bezocht door de zogenoemde sneakerheads.

“Sneakerheads zijn verzamelaars, hij heeft een passie voor de schoen. Heel veel sneakers hebben namelijk een verhaal, komen voort uit een bijzondere samenwerking of zijn gewoon heel limited. En Sneakerheads zijn op zoek naar die holy grail voor hun collectie”, aldus van den Boom.

Twee dames uit Gelderland willen allebei dezelfde schoen, namelijk de Nike Air Max Animals van 375 euro. “Dat is met een mooi panterprintje”, aldus een van de dames. “Het is gewoon mooi en ik wil het gewoon hebben en het past mooi in de collectie.” Op zich valt de verzameling van de twee dames wel mee, vinden ze zelf. “Ik heb zo’n 20 paar.”

En dat klinkt voor een gewone sterveling misschien wel als veel, maar de echte sneakerhead heeft er inderdaad veel meer.